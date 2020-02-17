"Günden Geceye" kent manzarası

17.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:11

Mysia Fotoğraf Müzesi, fotoğraf sanatçısı Ahmet Elhan'ın "Günden Geceye" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Şehir manzarasını gece ışıklarıyla yansıtan Ahmet Elhan'ın fotoğraf sergisi temmuz ayına kadar açık kalacak.



Nilüfer Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Mysia Fotoğraf Müzesi, özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Elhan'ın "Günden Geceye" isimli fotoğraf sergisi, Mysia Fotoğraf Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışını, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli yaptı. Yerli ve yabancı çok sayıda tanınmış fotoğraf ustalarını ve koleksiyonlarını sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli, "Günden Geceye" adlı serginin de ilk kez Mysia Fotoğraf Müzesi'nde açıldığını belirtti. Dereli, başarılı çalışmalarından dolayı Ahmet Elhan'ı tebrik etti



Kent manzarasının gece daha farklı olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı Ahmet Elhan da, "Dijital imkanlar bize ton ve renk ayırma fırsatı sunuyor. Gözümüzle göremeyeceğimiz detayları bu sayede algılayabiliyoruz. Bu sergide, uzun pozlama tekniği ile şehrin içindeki gece hikayelerine yer verdim" dedi.



İlk günden yoğun ilgi gören Ahmet Elhan'ın "Günden Geceye" fotoğraf sergisi, Temmuz ayına kadar Mysia Fotoğraf Müzesi'nde izlenime açık kalacak. - BURSA

Kaynak: İHA