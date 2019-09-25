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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

25.09.2019 10:04
GÜNDEME EK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden emekli Hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için öğle vakti, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Necati Karakaya için ikindi vakti düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/13.01/16.24) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA
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