Gündeme Dair

Piyasaların Kuzey Kore Japonya'nın üzerinden ICBM olup olmadığı henüz bilinmeyen bir füze fırlatmasının ve akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Kuzey Kore konulu olarak bir kez daha toplanacak olmasına rağmen, jeopolitik risk unsurunu değil ekonomiyi gündeme aldıkları görülmektedir. ABD'de enflasyon Ağustos ayında beklenti üzerinde gerçekleşti ve DXY üzerinde kısa süreli bir etki yaptı. Ancak DXY ve UST üzerinde kalıcı etki yaratamayan verinin, daha çok Fed popsiyon fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu gördük ve bu kapsamda Aralık ihtimali %47 oranında fiyatlanmaya başlandı.

İngiltere Merkez Bankası (BOE), Eylül ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında ve parasal genişleme tutarında bir değişikliğe gitmeyerek; faizi %0,25 seviyesinde, parasal genişlemeyi de 435 milyar GBP seviyesinde tuttu. Para politikası açıklamasında BOE'nin parasal teşviklerin sıkılaştırabileceğini belirtmesi itibariyle «şahin» olarak değerlendirilen kararlar ile GBP ralli yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklendiği gibi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Enflasyon trendinin halen yukarı yönlü olmaya devam etmesi ve hali hazırda çift hanelerde yukarı yönlü riskler aktif bir şekilde dalgalanmaya devam etmesi Merkez Bankası'nın para politikasını sıkı tutmaya devam etmesi gereken bir ortam oluşturmaktadır. Haliyle "enflasyon odaklı sıkı para politikası" vurgusu büyük önem taşıyor. Enflasyondaki yüksek trendin devam ettiği sürece para politikasındaki sıkı duruşun korunması gerekliliğinin metinde yer almış olması itibariyle Merkez Bankası'nın mevcut duruşundan geri adım atmadığı görülmektedir. Yıl içinde fiyat istikrarını sağlayan sıkı fonlama kompozisyonu ve para politikası çerçevesinde, birinci plana sadık kalınıyor olması Merkez Bankası'na her geçen ay biraz daha kredibilite kazandırıyor.

Bugün içeride Haziran ayı işsizlik oranı, Temmuz ayı cari açık verisi ve Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri gibi üç önemli gelişmeyi takip edeceğiz. Küresel piyasaların gözü ise bugün ABD'den gelecek olan Ağustos ayı perakende satış verilerinde olacaktır.

Endeksin 3,44 seviyesi altında seyren kura rağmen ortalama Asya EM getirisi ve LatAm kapanışlarının negatif olması ve vadeli endekslerdeki olumsuz seyirden dolayı yatay açılış yapmasını bekleriz.