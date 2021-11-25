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AA / Zafer Çakmak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
AA / Zafer Çakmak - Son Dakika Haberleri
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