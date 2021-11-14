GÜNDEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katılacak.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul eleştirileri) Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için...
AA - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet