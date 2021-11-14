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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katılacak.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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