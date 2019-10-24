GÜNDEME

GÜNDEME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul edecek.

24.10.2019 09:34
GÜNDEME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde TOBB, TESK, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ile Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı temsilcilerini kabul edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA
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