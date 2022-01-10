GÜNDEM ÖZETİNE EK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katılacak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri

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