GÜNDEM ÖZETİNE EK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere iştirak edecek, anlaşmaların imza törenin sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.30/16.00/16.45/17.30)

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1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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