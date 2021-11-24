GÜNDEM ÖZETİNE EK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİNE EK

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE EK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere iştirak edecek, anlaşmaların imza törenin sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.30/16.00/16.45/17.30)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'güçlü ve büyük Türkiye' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title