GÜNDEM ÖZETİNE EK

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AA / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
AA / Hande İlbeyi Canca - Son Dakika Haberleri