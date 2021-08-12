GÜNDEM ÖZETİNE EK

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Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak.

Erdoğan ve el-Burhan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/17.00/18.00/19.00/19.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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