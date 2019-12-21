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GÜNDEM ÖZETİNE EK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

21.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:36
GÜNDEM ÖZETİNE EK

Cumhurbaşkanı , Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

Kaynak: AA
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