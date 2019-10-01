GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.

01.10.2019 06:02
GÜNDEM ÖZETİNE EK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/15.00/19.00)

Kaynak: AA
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