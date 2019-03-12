Gündem Özetine Ek

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na iştirak edecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00)
Kaynak: AA