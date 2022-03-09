GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile baş başa görüşme yapacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/12.00/16.00/18.30)