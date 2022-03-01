GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİNE

AA, Cankut Taşdan - Güncel
 - Güncelleme:
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Osmani-Sadriu onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30)

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title