GÜNDEM ÖZETİNE
AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Osmani-Sadriu onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30)
AA / Cankut Taşdan - Güncel