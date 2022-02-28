GÜNDEM / 28 Şubat 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi programına iştirak edecek. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma çevrim içi katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(Ankara/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının son çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla istatistikleri ile ocak ayı dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Ukrayna konulu olağanüstü oturum yapılacak.

(New York)

3- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu başlayacak.

(Cenevre)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, 28 Şubat Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)(Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın son maçında Nasadoge Menemenspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)(Fotoğraflı)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanarak Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın haklarının devri için açılan ihalede kararını açıklayacak.

(İstanbul/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Altekma-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/İzmir/20.00)(Fotoğraflı)

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AA - Güncel