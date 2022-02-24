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GÜNDEM ÖZETİNE

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek ve partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek ve partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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