GÜNDEM ÖZETİNE
AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek ve partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek ve partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.00)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel