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GÜNDEM ÖZETİNE

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, 1 ticaret merkezi ve katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra...

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, 1 ticaret merkezi ve katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Trabzon/14.00/16.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Haber

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