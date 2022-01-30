GÜNDEM ÖZETİNE
AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, 1 ticaret merkezi ve katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra...
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, 1 ticaret merkezi ve katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Trabzon/14.00/16.00)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel