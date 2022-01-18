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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak. Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısından sonra Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.30/18.30/19.15)

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