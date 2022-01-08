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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni ile AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni ile AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Karaman/14.00/16.00)

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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