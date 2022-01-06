GÜNDEM ÖZETİNE

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00/17.30)

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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