GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenecek programda 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenecek programda 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/11.00/Ankara/16.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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