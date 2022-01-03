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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenecek programda 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenecek programda 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/16.00)

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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