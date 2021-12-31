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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

 Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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