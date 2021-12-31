GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30)
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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