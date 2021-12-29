GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00/18.00)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yolladı Açıklaması

 Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title