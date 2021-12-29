GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00/18.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet