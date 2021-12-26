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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.

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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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