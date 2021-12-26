GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak.
(İstanbul/14.00/19.30)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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