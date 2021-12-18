GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafı çekiminde, açılış oturumu ile kapalı oturumunda yer alacak, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul edecek, Yatırımlar Temalı Çalışma Öğle Yemeği'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.

(İstanbul/10.00/11.00/11.30/13.45/15.30/17.30/18.15/19.00/19.45)

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet