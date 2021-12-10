GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul edecek.
(İstanbul/10.00/11.30)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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