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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul edecek.

(İstanbul/10.00/11.30)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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