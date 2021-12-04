GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılacak.

(Siirt/13.00)

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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