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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılacak.

(Siirt/13.00)

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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