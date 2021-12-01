GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şürası'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'nın ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şürası'na katılacak. Erdoğan, güven mektubu sunacak olan Tanzanya Büyüküleçisi Yacoub Hassan Mohamed, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba ve Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.30/17.15/18.00)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (3)

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title