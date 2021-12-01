GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'nın ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şürası'na katılacak. Erdoğan, güven mektubu sunacak olan Tanzanya Büyüküleçisi Yacoub Hassan Mohamed, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba ve Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.30/17.15/18.00)

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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