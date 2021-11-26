GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni ve Alsancak Stadı ile Yapımı Tamamlanan 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni ve Alsancak Stadı ile Yapımı Tamamlanan 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(İzmir/14.30/16.00)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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