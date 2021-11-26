GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni ve Alsancak Stadı ile Yapımı Tamamlanan 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.30/16.00)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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