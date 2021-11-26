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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni ve Alsancak Stadı ile Yapımı Tamamlanan 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni ve Alsancak Stadı ile Yapımı Tamamlanan 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.30/16.00)

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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