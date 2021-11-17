GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'i resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile baş başa görüşmenin ardından Hükümetlerarası Zirve Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından Sanchez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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