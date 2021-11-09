GÜNDEM ÖZETİNE
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katılacak.
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/15.30/17.00)
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."
Haberi Kaydet