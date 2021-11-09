GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfeld'i kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.30/17.00)

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