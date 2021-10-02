GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(İstanbul/17.30)
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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