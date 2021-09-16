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GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programı ile AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası'nın Açılışı Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programı ile Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası'nın Açılışı Töreni'ne katılacak.

(Kırşehir/14.00/16.00)

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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