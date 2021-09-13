GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı ile Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katılacak, parti genel merkezinde Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30/17.00)