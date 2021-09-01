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GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30/15.00/15.30/17.00/19.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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