GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.
Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ile Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00/12.30/15.00/17.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş