GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak, Devlet Konukevi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak, Devlet Konukevi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşecek.
(İstanbul/14.00/18.30)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş