GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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