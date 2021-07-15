GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/15.00/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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