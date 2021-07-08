GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek; A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek; A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.
(Ankara/12.00/17.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak