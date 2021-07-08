GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek; A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.