GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
(Ankara/13.30-18.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş