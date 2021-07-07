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GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30-18.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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