GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nda incelemelerde bulunacak.

Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılacak.

(Sakarya/11.30/15.00/17.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici