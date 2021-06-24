GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u kabul edecek.