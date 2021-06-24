GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u kabul edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u kabul edecek.

(Ankara/11.00/17.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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