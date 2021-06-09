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GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u resmi törenle karşılayacak, gerçekleştirilecek baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'nun ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile resmi yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/14.30/14.45/15.45/17.00/18.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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