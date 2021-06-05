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GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/14.00/17.30/19.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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