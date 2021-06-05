GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerini ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.