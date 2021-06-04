GÜNDEM ÖZETİNE

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Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Belediyeyi ziyaret edecek ve buradan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılacak, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış törenine katılacak ve Filyos Limanı Açılışı ile Doğalgaz İşletme Tesisleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Belediyeyi ziyaret edecek ve buradan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılacak, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış törenine katılacak ve Filyos Limanı Açılışı ile Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde bulunacak.

(Zonguldak/13.00/14.30/15.30/17.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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