GÜNDEM ÖZETİNE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul edecek, MKYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul edecek, MKYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/15.00/16.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne Birleşmiş Milletler'den ödül
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne Birleşmiş Milletler'den ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (4)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (4)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Beren Saat Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Arda Turan Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 04:30:38. #1.16#

title