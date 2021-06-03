GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul edecek, MKYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul edecek, MKYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Ankara/15.00/16.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir