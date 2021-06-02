GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık yapacak, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçiler ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı ayrı ayrı kabul edecek.