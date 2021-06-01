GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Garibashvili ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.15/19.00/19.30)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç